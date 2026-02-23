Pusher assassinato a Rogoredo il poliziotto Cinturrino fermato per omicidio volontario Sulla pistola c' è solo il Dna dell' agente

Abderrahim Mansouri è stato ucciso a Rogoredo, probabilmente a causa di un confronto sfociato in violenza. La polizia ha fermato l’assistente capo Carmelo Cinturrino, accusato di omicidio volontario, dopo che sulla pistola trovata sulla scena sono stati rilevati solo tracce di DNA dell’agente. Mansouri non aveva con sé armi al momento della morte, che si è verificata durante una lite in strada. La dinamica dell’episodio resta ancora da chiarire.

Ventotto giorni di sospetti e accuse. Un quadro via via sempre più grave, fino alla ricostruzione peggiore: Abderrahim Mansouri non aveva nessun’arma in mano quando è stato ucciso dal poliziotto a Rogoredo. Nella mattina di lunedì 23 febbraio l’epilogo con l’arresto dell’assistente capo di 41 anni, in forza al commissariato Mecenate, Carmelo Cinturrino. Per lui, già indagato «come atto dovuto» per omicidio volontario, il quadro delle accuse si fa ora gravissimo. Un fermo motivato dal rischio di fuga, perché nella sua disponibilità sono stati trovati diversi «alloggi». Ma nella richiesta al gip di convalida del fermo si farebbe riferimento invece a un «pesantissimo» rischio di inquinamento probatorio, al pericolo di reiterazione di altri reati, e alla pericolosità sociale del 41enne di Messina che, secondo fonti inquirenti, sarebbe emersa in modo «inquietante» dalle indagini. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Pusher assassinato a Rogoredo, il poliziotto Carmelo Cinturrino fermato per omicidio volontario: "C'è il rischio che uccida ancora" Abderrahim Mansouri è stato ucciso a Rogoredo senza opporre resistenza, e il poliziotto Carmelo Cinturrino è stato fermato con l’accusa di omicidio volontario.

Pusher ucciso a Rogoredo, l’agente Cinturrino fermato per omicidio volontarioCarmelo Cinturrino ha sparato e ucciso un pusher a Rogoredo il 26 gennaio, causa di un intervento di polizia sotto accusa.

Carmelo Cinturrino, fermato il poliziotto accusato di omicidio volontario del pusher

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Omicidio di Mansouri, cade la versione del poliziotto: Taglieggiava la vittima per denaro e droga; Il pusher ucciso a Rogoredo, i poliziotti interrogati rafforzano l'ipotesi di omicidio; Pusher ucciso a Rogoredo, l’ombra della messinscena: la pistola che non c’era e l’allarme in ritardo; Ucciso a Rogoredo, si rafforza ipotesi omicidio volontario per agente.

Pusher ucciso a Rogoredo, fermato il poliziotto Carmelo Cinturrino: è accusato di omicidio volontarioUn quadro indiziario sempre più grave, sospetti che col passare dei giorni sono aumentati, colleghi che lo hanno scaricato, puntando il dito contro di lui in un crescendo di accuse. Dopo 28 giorni Car ... unita.it

Pusher ucciso a Rogoredo, l’agente Cinturrino fermato per omicidio volontarioCarmelo Cinturrino, il poliziotto che il 26 gennaio ha sparato e ucciso il pusher Abderrahim Mansouri a Rogoredo, è stato fermato con l’accusa di omicidio volontario. Già indagato come «atto dovuto» p ... msn.com

Rogoredo, fermato il poliziotto 'corrotto' che ha sparato al pusher: l'accusa è omicidio volontario. Non era armato. - facebook.com facebook

Rogoredo, il pusher ucciso dall'agente Carmelo Cinturrino: il poliziotto è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario x.com