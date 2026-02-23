Meloni sul poliziotto Cinturrino | Fatto gravissimo ha tradito la nazione Schlein attacca | Il governo ritiri lo scudo penale

L’arresto dell’assistente capo Carmelo Cinturrino, accusato di aver ucciso un giovane a Rogoredo, ha suscitato forti polemiche. La premier Meloni ha definito il suo gesto un “fatto gravissimo” e ha accusato l’agente di aver tradito la nazione. Nel frattempo, la leader di opposizione Schlein chiede al governo di ritirare lo scudo penale. La vicenda sta scuotendo l’opinione pubblica e alimenta il dibattito sulla responsabilità delle forze dell’ordine.

Milano, 23 febbraio 2026 – Ora dopo ora aumenta l’eco mediatico legato all’arresto dell’ assistente capo Carmelo Cinturrino, accusato di aver ammazzato lo scorso mese, il 28enne Abderrahim Mansouri a Rogoredo. Sul caso è intervenuta anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni: “Leggo con sgomento gli ultimi sviluppi sull’uccisione di uno spacciatore nel noto “boschetto della droga” di Rogoredo. Gli inquirenti ipotizzano che questo crimine sia legato a dinamiche connesse allo spaccio di sostanze stupefacenti, nelle quali sarebbe coinvolto anche l’agente di Polizia che ha sparato. Se quanto ipotizzato trovasse conferma nel seguito delle indagini, ci ritroveremmo davanti a un fatto gravissimo, un tradimento nei confronti della Nazione e della dignità e onorabilità delle nostre Forze dell’Ordine”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

