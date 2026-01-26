Milano la polizia spara e uccide un 28enne | Aveva estratto la pistola Indagato l’agente Salvini | Sto con lui senza se e senza ma

Da open.online 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 28 anni è deceduto a Milano dopo essere stato colpito dalla polizia, che ha riferito di aver agito in autodifesa. L’episodio è al centro di indagini per chiarire i fatti e le motivazioni dell’intervento. La vicenda ha suscitato reazioni e attenzione sulla gestione delle forze dell’ordine in situazioni di emergenza.

Un giovane di 28 anni è morto attorno alle 18 di lunedì 26 gennaio in via Giuseppe Impastato, a Milano, dopo essere stato colpito dalla polizia. Secondo una prima ricostruzione della polizia stessa, l’uomo, un marocchino con precedenti per spaccio di droga, resistenza a pubblico ufficiale e altri reati, si sarebbe avvicinato a una squadra di agenti che stava controllando un altro uomo nella zona di Rogoredo. Avrebbe quindi estratto una pistola che aveva con sé, puntandola contro gli agenti. A quel punto uno dei poliziotti avrebbero reagito sparando, colpendo il 28enne alla parte alta del corpo e uccidendolo.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

Approfondimenti su Milano Impastato

Milano, 28enne ucciso da un poliziotto: «Aveva una pistola a salve». Agente indagato | Salvini: «Con lui senza se e senza ma»

#Milano-Uccisione || In un episodio avvenuto a Milano, un giovane di 28 anni è stato ucciso da un agente di polizia mentre si trovava in via Impastato, nel quartiere Rogoredo.

Sparatoria a Milano, 28enne ucciso da un poliziotto. «Aveva una pistola a salve» | Salvini: «Io con l'agente senza se e senza ma»

#Milano-Rogoredo || In un episodio a Milano, un 28enne è stato ucciso da un poliziotto in via Impastato.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Milano Impastato

Argomenti discussi: Minneapolis, il capo della polizia: Agente federale spara e uccide un uomo; Polizia e carabinieri, lo scudo di Piantedosi: Presunzione di liceità; Milano, agguato in un bar di via Forze Armate: il killer punta il bersaglio e spara due colpi. Ferito 35enne; Clochard morto a Milano per il freddo: terzo caso in pochi giorni.

milano la polizia sparaMilano, polizia spara a un giovane armato: morto 20enne in zona RogoredoBosco della droga, sul posto le pattuglie inviate dalla Questura e le ambulanze. Morto un giovane di origini maghrebine ... msn.com

milano la polizia sparaPolizia spara a uomo in borghese a Milano, il dettaglio decisivoUn uomo ucciso da agenti in borghese a Milano. La polizia 'Era armato' - NotizieSparatoria a RogoredoNel tardo pomeriggio, in via Giuseppe Impastato, ... assodigitale.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.