Milano la polizia spara e uccide un 28enne | Aveva estratto la pistola Indagato l’agente Salvini | Sto con lui senza se e senza ma

Un giovane di 28 anni è deceduto a Milano dopo essere stato colpito dalla polizia, che ha riferito di aver agito in autodifesa. L’episodio è al centro di indagini per chiarire i fatti e le motivazioni dell’intervento. La vicenda ha suscitato reazioni e attenzione sulla gestione delle forze dell’ordine in situazioni di emergenza.
Un giovane di 28 anni è morto attorno alle 18 di lunedì 26 gennaio in via Giuseppe Impastato, a Milano, dopo essere stato colpito dalla polizia. Secondo una prima ricostruzione della polizia stessa, l’uomo, un marocchino con precedenti per spaccio di droga, resistenza a pubblico ufficiale e altri reati, si sarebbe avvicinato a una squadra di agenti che stava controllando un altro uomo nella zona di Rogoredo. Avrebbe quindi estratto una pistola che aveva con sé, puntandola contro gli agenti. A quel punto uno dei poliziotti avrebbero reagito sparando, colpendo il 28enne alla parte alta del corpo e uccidendolo.🔗 Leggi su Open.online
