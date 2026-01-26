Milano la polizia spara e uccide un 28enne | Aveva estratto la pistola Indagato l’agente Salvini | Sto con lui senza se e senza ma

Un giovane di 28 anni è deceduto a Milano dopo essere stato colpito dalla polizia, che ha riferito di aver agito in autodifesa. L’episodio è al centro di indagini per chiarire i fatti e le motivazioni dell’intervento. La vicenda ha suscitato reazioni e attenzione sulla gestione delle forze dell’ordine in situazioni di emergenza.

