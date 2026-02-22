Vallemiano Ristorante in Fiamme | Fumo Nero e Paura Indagini

Un incendio ha coinvolto il ristorante ‘Sapore di Stelle’ a Vallemiano, provocando denso fumo nero e grande preoccupazione tra i residenti. Le fiamme hanno avvolto il locale in pochi minuti, costringendo i vigili del fuoco a intervenire rapidamente per domare il rogo. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire, ma l’episodio ha scosso la comunità locale e attirato l’attenzione delle autorità. Le indagini sulle origini dell’incendio sono in corso.

Vallemiano nel Panico: Le Fiamme Divorano il Ristorante ‘Sapore di Stelle’ e Scuotono la Comunità. Un incendio di vaste proporzioni ha sconvolto la tranquillità di Vallemiano, frazione del comune di Ancona, nel pomeriggio di oggi, 22 febbraio 2026. Il ristorante ‘Sapore di stelle’, situato in prossimità del supermercato Eurospin, è stato completamente avvolto dalle fiamme, generando una densa colonna di fumo nero che ha allarmato l’intera città. L’evento ha immediatamente mobilitato i vigili del fuoco, i quali hanno lavorato intensamente per domare il rogo e prevenire la sua estensione ad altre strutture. 🔗 Leggi su Ameve.eu

