Paura a San Salvatore Telesino | tetto in fiamme a fuoco anche i pannelli solari

Un incendio si è sviluppato questa sera a San Salvatore Telesino, interessando il tetto in legno di un edificio a due piani. Le fiamme hanno coinvolto anche i pannelli solari presenti sulla copertura, creando momenti di tensione e preoccupazione tra i residenti e le forze dell'ordine intervenute sul posto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Momenti di tensione questa sera a San Salvatore Telesino, dove un incendio ha interessato il tetto in legno di un edificio a due piani. Le fiamme si sarebbero sviluppate dalla canna fumaria, propagandosi rapidamente fino a coinvolgere anche alcuni pannelli solari installati sul tetto. Scattato l’allarme, sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Telese Terme, supportata da un’autoscala proveniente dalla sede centrale dei Vigili del Fuoco di Benevento. Grazie al rapido intervento dei pompieri, il rogo è stato domato prima che potesse causare danni ancora più gravi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Paura a San Salvatore Telesino: tetto in fiamme, a fuoco anche i pannelli solari

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il Dio della menzogna è rinato, ma il giovane Loki sarà il salvatore di Asgard? Quando la Terra è afflitta da un'epidemia di paura, un'antica profezia afferma che solo Thor può fermare la mostruosa minaccia del Serpente, ma senza l'aiuto di Loki, Thor è destina Vai su Facebook

Incidente a San Salvatore Telesino, auto precipita in una scarpata: 28enne in ospedale - Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi a San Salvatore Telesino dove un’auto è finita in una scarpata. Segnala ilmattino.it