Roberto Saviano lancia insinuazioni e veleni contro l’Inter e si becca un querelone Marotta | Non so chi sia

Roberto Saviano ha rivolto accuse all’Inter, provocando una querela ufficiale. La società nerazzurra si è detta sorpresa dalle sue affermazioni, che considerano infondate e offensive. Marotta, dirigente del club, ha dichiarato di non conoscere Saviano e di non capire il motivo delle sue parole.
“Le dichiarazioni di Roberto Saviano? C’è dispiacere come uomo, io non so neanche chi sia, non mi conosce, non so bene che ruolo abbia. Non voglio dargli importanza. Ha fatto dichiarazioni che saranno prese in considerazioni da parte degli avvocati”, ha annunciato, con calma solo apparente, il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, in conferenza stampa prima dell’assemblea della Lega Serie A, rispondendo agli attacchi dello scrittore napoletano dopo Inter-Juventus. Saviano, in un post social, aveva accusato direttamente Marotta, parlando tra l’altro di “campionati falsati” ma anche citando infiltrazioni ‘ndrangheta in Curva Nord e definendo ogni vittoria Inter “con un’ombra”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Roberto Saviano ha criticato l'Inter dopo il match contro la Juventus, sostenendo che il club mostra un atteggiamento di sottomissione verso la Curva Nord.
Beppe Marotta ha risposto senza mezzi termini a Roberto Saviano durante una conferenza stampa a margine dell’assemblea di Lega Serie A.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
