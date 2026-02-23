Roberto Vecchioni rischia il processo dopo aver raccontato una storia su Geronimo La Russa. La causa deriva da un episodio in cui il cantautore ha implicato il figlio del presidente del Senato, Ignazio La Russa, in un furto domestico. La vicenda ha suscitato molte discussioni e solleva dubbi sulla sua versione dei fatti. La decisione di procedere penale arriverà nelle prossime settimane. La vicenda resta al centro dell’attenzione pubblica.

Roberto Vecchioni rischia il processo per la storia che ha raccontato su Geronimo La Russa. Il cantautore nel luglio 2023 aveva velatamente accusato il figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa. Sostenendo che insieme ad alcuni suoi amici trent’anni prima si fosse imbucato alla festa della figlia di Vecchioni. E poi in casa era stato fatto un furto. Ora la procura di Firenze ha citato in giudizio il cantautore. L’udienza si celebrerà il 16 giugno. Il giudice monocratico deciderà se emettere sentenza di proscioglimento, disporre la prosecuzione del processo o ammettere il patteggiamento. 🔗 Leggi su Open.online

Geronimo La Russa eletto componente del Consiglio Mondiale della FiaGeronimo La Russa, presidente eletto di Aci e dell’Automobile Club Milano, è stato scelto come componente del Consiglio Mondiale per lo Sport Automobilistico della FIA.

Roberto Vecchioni e la morte del figlio: «Il tempo passa, il dolore rimane»Roberto Vecchioni riflette sulla perdita del figlio, affermando che il dolore non scompare con il passare del tempo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Roberto Vecchioni rischia il processo per la storia di Geronimo La Russa e del furto in casa; ? Vecchioni ai giovani: Latino e greco sono l’origine di tutto.

Roberto Vecchioni: «Mio figlio è morto da 2 anni e ogni sera mia moglie piange. Ornella Vanoni la chiamava per chiederle come stesse»Nel parterre di Mara Venier a Domenica In c'è anche Roberto Vecchioni che racconta la bellissima iniziativa intrapresa con la moglie Daria dopo la morte del figlio Arrigo. Tra dolore privato e impegno ... ilgazzettino.it

Roberto Vecchioni: Il dolore per mio figlio non se ne andrà mai. Molti ragazzi oggi sono fragilissimiSi dice che il dolore passi con il tempo, ma è il contrario: è il tempo che va avanti, mentre il dolore resta sempre lì. Nei fatti lo possiamo coprire ogni tanto, ma non se ne andrà mai. A volte è ... huffingtonpost.it

"Ho perso un figlio. Mia moglie, da due anni a questa parte, la sera piange fino a mezzanotte. Passa tutto nella vita, ma non passa quando va via un pezzo della tua carne" Roberto Vecchioni - facebook.com facebook