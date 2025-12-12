Geronimo La Russa eletto componente del Consiglio Mondiale della Fia

Geronimo La Russa, presidente eletto di Aci e dell’Automobile Club Milano, è stato scelto come componente del Consiglio Mondiale per lo Sport Automobilistico della FIA. Questa nomina rappresenta un importante riconoscimento per la sua leadership nel settore automobilistico e rafforza il ruolo italiano a livello internazionale nel mondo delle corse.

MILANO (ITALPRESS) – Geronimo La Russa, presidente eletto di Aci e presidente dell’Automobile Club Milano, è stato eletto componente del Consiglio Mondiale per lo Sport Automobilistico della Fia (la Federazione Internazionale dell’Automobile). Le votazioni, cui hanno preso parte 146 Federazioni sportive nazionali provenienti da ogni parte del mondo, si sono svolte oggi a Tashkent, in Uzbekistan, con la conferma di Mohammed Ben Sulayem ai vertici dell’organizzazione. Il Consiglio Mondiale per lo Sport Automobilistico, nell’ambito delle proprie funzioni, decide le regole tecniche e sportive del motorsport mondiale, “un consesso – commenta il Consiglio di Automobile Club Milano, esprimendo la propria soddisfazione per il grande risultato raggiunto – dal quale il nostro Paese mancava come membro dal 2021. Ildenaro.it Geronimo La Russa eletto componente del Consiglio Mondiale della Fia Geronimo La Russa eletto componente del Consiglio Mondiale della Fia - 2 minuti per la lettura MILANO (ITALPRESS) – Geronimo La Russa, presidente eletto di Aci e presidente dell’Automobile Club Milano, è stato eletto componente del Consiglio Mondiale per lo Sport Automob ... msn.com F1, Geronimo La Russa eletto nel Consiglio Mondiale della FIA - Geronimo La Russa è stato eletto nel Consiglio Mondiale per lo Sport Automobilistico della Federazione Internazionale dell'Automobile. msn.com È stato un vero onore incontrare l’Avv. Geronimo La Russa, Presidente dell’ACI, figura di grande spessore istituzionale e umano. Porto a casa un confronto prezioso e una rinnovata motivazione nel contribuire alla crescita del nostro settore. #aci #aciready2go - facebook.com facebook Proposta di nomina a presidente dell’ @ACI_Italia: la Commissione #Trasporti svolge l'audizione di Antonino Geronimo La Russa. Segui la diretta: bit.ly/TRasporti021225 #OpenCamera x.com

