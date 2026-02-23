ROA il maestro pizzaiolo Dario Viscardi dedica al Festival di Sanremo la Primavera Tricolore

Dario Viscardi, maestro pizzaiolo napoletano, ha creato la pizza Primavera Tricolore per celebrare il Festival di Sanremo. La scelta nasce dalla voglia di unire la tradizione culinaria con l’evento musicale più atteso in Italia. La pizza, decorata con ingredienti italiani, richiama i colori della bandiera nazionale. Viscardi ha deciso di realizzare questa ricetta speciale per coinvolgere i fan e rendere omaggio alla manifestazione. La pizza sta già attirando l’attenzione nei locali della zona.

Tempo di Sanremo, e anche quest’anno non mancano le dediche speciali al Festival della canzone italiana, come ad esempio la pizza Primavera Tricolore che il maestro pizzaiolo napoletano Dario Viscardi ha realizzato per l’occasione. Una pizza classica italiana, così come un classico della tradizione italiana è anche il Festival di Sanremo, ma rivisitata e piena di sapori e sfumature. Gli ingredienti? Provola di Agerola, crema di parmigiano, prosciutto crudo, olio estratto a freddo di rucola, datterino giallo, zest di limone di Sorrento e polvere di pomodorini del piennolo. ll tutto su un impasto moderno, leggero e digeribile. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

