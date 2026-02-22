Dario Viscardi una pizza per Sanremo | ecco la doc Primavera Tricolore

Dario Viscardi ha preparato una pizza speciale dedicata a Sanremo, in omaggio al festival della canzone italiana. La causa è la celebrazione dell’evento, che ispira anche le creazioni culinarie. La sua “Primavera Tricolore” si distingue per i colori vivaci e gli ingredienti freschi, richiamando la bandiera italiana. La pizza è stata presentata in una pizzeria di Napoli, attirando l’attenzione dei clienti appassionati di musica e gastronomia. La sua creazione si aggiunge alle proposte festive di questa stagione.

Tempo di Sanremo, e anche quest’anno non mancano le dediche speciali al Festival della canzone italiana, come ad esempio la pizza Primavera Tricolore che il maestro pizzaiolo napoletano Dario Viscardi ha realizzato per l’occasione. Una pizza classica italiana, così come un classico della tradizione italiana è anche il Festival di Sanremo, ma rivisitata e piena di sapori e sfumature. Gli i ngredienti? Provola di Agerola, crema di parmigiano, prosciutto crudo, olio estratto a freddo di rucola, datterino giallo, zest di limone di Sorrento e polvere di pomodorini del piennolo. ll tutto su un impasto moderno, leggero e digeribile. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Pizza Doc Awards 2025, il 10 dicembre la premiazione al teatro Mediterraneo di Napoli

Pizza DOC Awards 2025, trionfo casertano: I Masanielli di Francesco Martucci è la pizzeria dell’annoLa quinta edizione dei Pizza DOC Awards si è svolta al Teatro Mediterraneo di Napoli, celebrando l’eccellenza della pizza italiana.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Pizza, Dario Nardin è campione del mondo. Suo il migliore abbinamento con la birra: «Ecco la mia Risveglio, che esalta l'anti-spreco»TRIBANO (PADOVA) - Nuovo trofeo per Dario Nardin, maestro pizzaiolo di Tribano, titolare della pizzeria Aurora di Terrassa Padovana. «La pizza che ho presentato si chiama Risveglio perché è ciò che ... ilgazzettino.it

Raffaele Viscardi - facebook.com facebook