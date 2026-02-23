Riunita la Conferenza episcopale toscana Dagli accorpamenti delle Diocesi alle attività educative negli oratori

Da lanazione.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Conferenza episcopale toscana si è riunita per discutere degli accorpamenti delle diocesi e delle attività negli oratori. La decisione deriva dalla necessità di ottimizzare le risorse e rafforzare l’impegno pastorale in tutta la regione. Durante l’incontro, sono stati pianificati nuovi programmi educativi e iniziative di collaborazione tra parrocchie. La riunione ha coinvolto vescovi, sacerdoti e operatori sociali, tutti pronti a condividere idee e proposte concrete per il futuro.
riunita la conferenza episcopale toscana dagli accorpamenti delle diocesi alle attivit224 educative negli oratori
© Lanazione.it - Riunita la Conferenza episcopale toscana. Dagli accorpamenti delle Diocesi alle attività educative negli oratori

Firenze, 22 febbraio 2026 - Nel suo discorso all’Assemblea Generale della Cei del novembre scorso, Papa Leone XIV invitava a “non tornare indietro sul tema degli accorpamenti delle diocesi, soprattutto laddove le esigenze dell’annuncio cristiano ci invitano a superare certi confini territoriali e a rendere le nostre identità religiose ed ecclesiali più aperte, imparando a lavorare insieme e a ripensare l’agire pastorale unendo le forze”. Raccogliendo queste sollecitazioni, i vescovi toscani, che si sono riuniti nei giorni scorsi nell'eremo di Lecceto, nel territorio comunale di Lastra a Signa (Firenze) hanno condiviso alcune riflessioni "per un attento discernimento, in vista di alcune proposte". 🔗 Leggi su Lanazione.it

Riunita la Cet. Dagli accorpamenti delle Diocesi alle attività educative negli oratoriLa decisione di accorpare alcune diocesi deriva dalla necessità di rafforzare le attività pastorali e educative.

Leggi anche: Intervista di Natale al vescovo Corazza: "Il pianeta adolescenza è la priorità. Accorpamenti delle diocesi? Serve fare comunità"

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Riunita la Cet. Dagli accorpamenti delle Diocesi alle attività educative negli oratori; Riunione della Conferenza Episcopale di Basilicata a Potenza; Reggio Calabria, confronto tra Chiesa e istituzioni sulle urgenze sociali della Calabria.

Conferenza episcopale Basilicata: focus su formazione presbiteri, iniziazione cristiana. Impegno per una pastorale formativaLa Conferenza episcopale di Basilicata si è riunita il 16 febbraio a Potenza, sotto la presidenza di mons. Davide Carbonaro. Un comunicato elenca gli argomenti discussi: La formazione dei nuovi presb ... agensir.it

Conferenza episcopale toscana, il comunicato dell’assembleaLa Conferenza Episcopale Toscana si è riunita nei giorni scorsi all’Eremo di Lecceto (Firenze). In apertura dei lavori il Presidente, Cardinale Augusto Paolo Lojudice, ha riferito sui lavori del Consi ... toscanaoggi.it