Riunita la Conferenza episcopale toscana Dagli accorpamenti delle Diocesi alle attività educative negli oratori

La Conferenza episcopale toscana si è riunita per discutere degli accorpamenti delle diocesi e delle attività negli oratori. La decisione deriva dalla necessità di ottimizzare le risorse e rafforzare l’impegno pastorale in tutta la regione. Durante l’incontro, sono stati pianificati nuovi programmi educativi e iniziative di collaborazione tra parrocchie. La riunione ha coinvolto vescovi, sacerdoti e operatori sociali, tutti pronti a condividere idee e proposte concrete per il futuro.