Riunita la Conferenza episcopale toscana Dagli accorpamenti delle Diocesi alle attività educative negli oratori
La Conferenza episcopale toscana si è riunita per discutere degli accorpamenti delle diocesi e delle attività negli oratori. La decisione deriva dalla necessità di ottimizzare le risorse e rafforzare l’impegno pastorale in tutta la regione. Durante l’incontro, sono stati pianificati nuovi programmi educativi e iniziative di collaborazione tra parrocchie. La riunione ha coinvolto vescovi, sacerdoti e operatori sociali, tutti pronti a condividere idee e proposte concrete per il futuro.
Firenze, 22 febbraio 2026 - Nel suo discorso all’Assemblea Generale della Cei del novembre scorso, Papa Leone XIV invitava a “non tornare indietro sul tema degli accorpamenti delle diocesi, soprattutto laddove le esigenze dell’annuncio cristiano ci invitano a superare certi confini territoriali e a rendere le nostre identità religiose ed ecclesiali più aperte, imparando a lavorare insieme e a ripensare l’agire pastorale unendo le forze”. Raccogliendo queste sollecitazioni, i vescovi toscani, che si sono riuniti nei giorni scorsi nell'eremo di Lecceto, nel territorio comunale di Lastra a Signa (Firenze) hanno condiviso alcune riflessioni "per un attento discernimento, in vista di alcune proposte". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Riunita la Cet. Dagli accorpamenti delle Diocesi alle attività educative negli oratoriLa decisione di accorpare alcune diocesi deriva dalla necessità di rafforzare le attività pastorali e educative.
