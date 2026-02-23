Riunita la Cet Dagli accorpamenti delle Diocesi alle attività educative negli oratori
La decisione di accorpare alcune diocesi deriva dalla necessità di rafforzare le attività pastorali e educative. La Ces ha riunito le diocesi per migliorare i servizi offerti agli adolescenti negli oratori e alle comunità locali. La mossa mira a ottimizzare le risorse e a favorire un intervento più coordinato sul territorio. Le nuove strutture si concentrano sulla formazione dei giovani e sull’aggregazione sociale. La riforma coinvolge decine di parrocchie e si traduce in cambiamenti concreti nelle attività quotidiane.
Firenze, 22 febbraio 2026 - Nel suo discorso all’Assemblea Generale della Cei del novembre scorso, Papa Leone XIV invitava a “non tornare indietro sul tema degli accorpamenti delle diocesi, soprattutto laddove le esigenze dell’annuncio cristiano ci invitano a superare certi confini territoriali e a rendere le nostre identità religiose ed ecclesiali più aperte, imparando a lavorare insieme e a ripensare l’agire pastorale unendo le forze”. Raccogliendo queste sollecitazioni, i vescovi toscani, che si sono riuniti nei giorni scorsi nell'eremo di Lecceto, nel territorio comunale di Lastra a Signa (Firenze) hanno condiviso alcune riflessioni "per un attento discernimento, in vista di alcune proposte". 🔗 Leggi su Lanazione.it
