Riunita la Cet Dagli accorpamenti delle Diocesi alle attività educative negli oratori

La decisione di accorpare alcune diocesi deriva dalla necessità di rafforzare le attività pastorali e educative. La Ces ha riunito le diocesi per migliorare i servizi offerti agli adolescenti negli oratori e alle comunità locali. La mossa mira a ottimizzare le risorse e a favorire un intervento più coordinato sul territorio. Le nuove strutture si concentrano sulla formazione dei giovani e sull’aggregazione sociale. La riforma coinvolge decine di parrocchie e si traduce in cambiamenti concreti nelle attività quotidiane.