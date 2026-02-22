Rita De Crescenzo a Verissimo rivede una foto del passato prima della chirurgia | Cosa mi ha fatto la droga

Rita De Crescenzo ha condiviso a Verissimo come la dipendenza da droga abbia cambiato la sua vita, mostrandosi con una foto del passato prima dell’intervento chirurgico. La showgirl ha spiegato che il consumo di sostanze ha influenzato sia il suo aspetto che il suo stato emotivo, raccontando i momenti difficili vissuti durante quegli anni. La sua testimonianza rivela un percorso di rinascita e consapevolezza, lasciando spazio alla riflessione sul peso delle scelte passate.

Rita De Crescenzo a Verissimo ripercorre la sua storia e ricorda i lunghi anni segnati dal consumo di droga. Davanti a una foto del passato, prima che ricorresse alla chirurgia estetica, ha commentato: "Stavo male, vedi che fa la droga?". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Stefania Sandrelli, Noemi, Vincenzo De Lucia, Rita De Crescenzo tra gli ospiti del weekend di Verissimo 21-22 febbraio

Rita De Crescenzo ospite a Verissimo

Rita De Crescenzo: «Ho smesso con la droga quando sono stata violentata, mi hanno salvato i militari. L'ho fatto per i miei figli»La tiktoker napoletana da milioni di followers Rita De Crescenzo va da Silvia Toffanin a Verissimo per parlare di quanto accaduto a suo figlio, da ... msn.com

Chi sono i genitori di Rita De Crescenzo?/ Ho caricato la salma di mio padre su un taxiGenitori Rita De Crescenzo, chi sono: Dopo la morte di mio padre ho puntato una pistola giocattolo a una guardia ... ilsussidiario.net

Rita De Crescenzo e il rapporto con la chirurgia estetica: “Ho fatto due punturine...” #Verissimo - facebook.com facebook

#Verissimo: Rita De Crescenzo, Noemi, Al Bano e di nuovo Evelina Sgarbi tra gli ospiti Silvia Toffanin ritrova Vincenzo De Lucia. Ecco tutti gli ospiti del weekend x.com