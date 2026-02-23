Rita De Crescenzo a Verissimo | Ho smesso con la droga quando sono stata violentata

Rita De Crescenzo ha dichiarato di aver smesso con la droga dopo aver subito una violenza, un evento che le ha cambiato la vita. La tiktoker napoletana ha raccontato di aver preso quella decisione per proteggere sé stessa e il suo futuro. Durante l’intervista, ha anche parlato dell’aggressione e dell’accoltellamento subito da suo figlio, un episodio che le ha causato grande preoccupazione. La sua testimonianza rivela un momento difficile e una scelta forte di rinascita.

La tiktoker napoletana Rita De Crescenzo è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ed ha parlato anche di quanto accaduto a suo figlio, aggredito e accoltellato. “I giovani di oggi sono violenti. Sappiamo che è stato un ragazzo del nostro quartiere che lo ha aggredito solo per uno sguardo. Ho sentito la mamma di questo ragazzo, soprattutto per fare pace. Entrambe abbiamo pianto”, ha raccontato in apertura. “I miei figli devono avere una vita migliore, soprattutto dopo la mia tossicodipendenza. I miei figli hanno avuto sempre tanti problemi. Sono pulita da sette anni. Non voglio che i miei figli facciano i miei stessi errori. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Rita De Crescenzo a Verissimo rivede una foto del passato, prima della chirurgia: “Cosa mi ha fatto la droga”Rita De Crescenzo ha condiviso a Verissimo come la dipendenza da droga abbia cambiato la sua vita, mostrandosi con una foto del passato prima dell’intervento chirurgico.

Rita De Crescenzo: «Ho smesso con la droga quando mi hanno violentata, mi hanno salvato i militari»

Rita De Crescenzo a Verissimo: trauma, recupero e la vita dopo TikTokRita De Crescenzo si confessa a Verissimo: dalla violenza subita e dalla droga alla fama sui social, con il recente episodio dell’accoltellamento di Francesco al centro del racconto ... notizie.it

Rita De Crescenzo a Verissimo, la rivelazione su Silvia Toffanin dopo l’intervistaRita De Crescenzo a Verissimo parla della sua rinascita dopo la dipendenza, il trauma subito e il successo su TikTok con oltre due milioni di follower ... dilei.it

Un po’ strana l’intervista di Rita De Crescenzo a #Verissimo… sembrava forzata, e l’aggressione al figlio che era stata introdotta come un tragico dramma, non e’ poi stato affrontato come tale #ritadecrescenzo x.com