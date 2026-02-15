Olimpiadi tensione nel curling | Kennedy tocca la stone dopo il limite e la Svezia si infuria la rissa è virale

Persino nel curling, sport olimpico noto per l’eleganza dei movimenti e il fair play quasi proverbiale, possono esplodere tensioni da stadio. È quanto accaduto venerdì sera durante la sfida del round robin maschile tra Svezia e Canada a Milano Cortina 2026, una partita che si è trasformata in un caso nazionale in Scandinavia e ha fatto il giro del web grazie a un video diventato virale. La gara è iniziata in modo tutt’altro che tranquillo. Gli svedesi hanno infatti chiesto fin da subito agli arbitri di controllare con attenzione gli atleti canadesi, accusandoli di toccare le stone due volte durante la fase di rilascio, un’infrazione che può alterare significativamente la traiettoria del sasso sul ghiaccio. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Questa sera gli azzurri di curling vincono 4-3 contro la Svezia in una sfida emozionante alle Olimpiadi.

La squadra di Hasselborg domina il secondo match delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, portando a casa una vittoria facile contro la Gran Bretagna.

