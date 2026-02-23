Risoluzione di Di Marco Pd sul porto | Subito il dragaggio non si può più attendere

Di Marco, esponente del Pd, ha chiesto con fermezza di intervenire subito con il dragaggio del porto di Pescara, dopo anni di ritardi e promesse non mantenute. La sua richiesta nasce dalla crescente preoccupazione dei pescatori, che denunciano difficoltà sempre più gravi nel lavoro quotidiano. La situazione si è aggravata negli ultimi mesi, rendendo ormai insostenibile l’attesa di interventi concreti. La richiesta di azione immediata si fa sempre più forte.

"L’insabbiamento dei fondali continua a compromettere l’operatività della marineria, mettendo a rischio il lavoro degli armatori e l’equilibrio economico di un comparto strategico" “Un intervento urgente per il dragaggio del porto di Pescara che non sia la promessa di lavori attesi da troppo tempo, ma la fine di una stasi che ha messo nuovamente in ginocchio la marineria locale". È quanto chiede il consigliere regionale Antonio Di Marco (Pd), che sul tema ha presentato un'apposita risoluzione in commissione Ambiente infrastrutture e territorio, di cui è vicepresidente. "È indispensabile dare un segnale, cosa che auspico, perché ancora una volta, siamo di fronte a tempi lunghi che stanno mettendo a dura prova la resistenza del comparto pesca pescarese, lasciato senza sostegni concreti e senza le attenzioni che merita. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Il Pd e il candidato sindaco Carlo Costantini sul dragaggio: “In ritardo di almeno 4 mesi, altro che Capitale del Mare”Il ritardo di almeno quattro mesi nel dragaggio, causato da inefficienze nella gestione, preoccupa il settore marittimo locale.

Il futuro del porto: "Vasca di colmata? No, l’eco dragaggio"Durante l'incontro presso l’Associazione Pescatori, si è discusso del futuro del porto di San Benedetto, con un focus sull’eco-dragaggio come soluzione sostenibile.

