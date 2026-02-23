Il Pd e il candidato sindaco Carlo Costantini sul dragaggio | In ritardo di almeno 4 mesi altro che Capitale del Mare

Il ritardo di almeno quattro mesi nel dragaggio, causato da inefficienze nella gestione, preoccupa il settore marittimo locale. Il progetto, avviato a settembre 2025, avrebbe dovuto migliorare le operazioni portuali, ma le criticità operative hanno rallentato i lavori. La mancanza di interventi tempestivi mette a rischio le attività commerciali e la crescita della città. I rappresentanti politici criticano le scelte passate e chiedono risposte immediate per evitare ulteriori danni. La situazione rimane sotto osservazione.

“Non avendo ricevuto risposte, l’operazione verità l’abbiamo fatta noi, prima con una conferenza stampa sul Ponte del Mare il 31 luglio, poi con un’altra in consiglio regionale, sempre insieme a Carlo Costantini”, precisa Blasioli che ribattezzò “dragaggetto” l’attività di rimozione avviata a settembre 2025 in pompa magna, rimarca, da rappresentanti del centrodestra di Parlamento, Regione e Comune. Gli stessi che ora dicono di aver candidato la città a “Capitale del Mare”, ma “senza che la flotta di pescherecci riesca però a fruire del porto”. “L’intervento, che tra l’altro è ancora in corso e ha accumulato ormai un ritardo di almeno 4 mesi – ribadiscono Blasioli, Costantini e i consiglieri Pd -ha previsto la rimozione di circa 6. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Dal Pd totale sostengo al candidato sindaco Costantini. Sul consiglio di Stato: "Certificato il caos ai seggi"Il Pd regionale e provinciale conferma il sostegno al candidato sindaco Carlo Costantini.

Il candidato sindaco del centrosinistra Costantini sul ritorno al voto: "Masci ha fallito, dovrebbe dimettersi"Il candidato sindaco del centrosinistra, Costantini, commenta il ritorno al voto dopo l’annullamento delle elezioni in 23 sezioni, deciso dal Consiglio di Stato.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Elisabetta Gualmini lascia il PD e aderisce ad Azione. Pronto il passaggio a Renew Europe; Gualmini lascia il Pd e passa ad Azione: Torno a casa. È il partito che si è spostato, non io; Benvenuta Elisabetta Gualmini!; Hannoun, carte choc su Hamas e M5s: il Pd si chiude nel silenzio e Schlein impone lo stop.

E il Pd pensa al post-Referendum: se vince il No, subito la coalizioneÈ lo sparo di partenza che molti all’interno del Pd - e non solo - aspettano per avviare la corsa verso le elezioni politiche del 2027. Ma soprattutto per iniziare a parlare ... ilmessaggero.it

Il Pd alza la posta, referendum scelta più importante della legislaturaLa scelta più importante della legislatura. Il 22 e 23 marzo si avvicinano e il Pd alza l'asticella emotiva caricando di significato la consultazione referendaria. A farsi interprete di questo sentim ... ansa.it

ELEZIONI Fratoianni a Pescara per sostenere Carlo Costantini: "I pescaresi hanno la possibilità di cambiare" https://cityne.ws/zcNqc - facebook.com facebook