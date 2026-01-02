Foggia bambina rischia di soffocare al cinema | salvata da una spettatrice
Durante una proiezione cinematografica a Foggia, una bambina ha rischiato di soffocare dopo aver ingerito una caramella gommosa. Fortunatamente, una spettatrice presente ha intervenuto prontamente, contribuendo a gestire la situazione e a mettere in sicurezza la piccola. Un episodio che evidenzia l’importanza della prontezza e dell’attenzione nei momenti di emergenza pubblica.
Il dramma durante la proiezione. Momenti di paura in un cinema di Foggia, dove una bambina ha rischiato di soffocare dopo aver ingerito una caramella gommosa. L'episodio è avvenuto domenica 28 dicembre, davanti agli occhi dei genitori e degli altri spettatori. A intervenire è stata una donna seduta tra il pubblico, che senza esitazione ha praticato la manovra di Heimlich, riuscendo a liberare le vie respiratorie della piccola e a salvarle la vita. La corsa contro il tempo. Secondo quanto raccontato, la situazione è precipitata in pochi istanti. La bambina non riusciva più a respirare e in sala si sono levate urla di richiesta di aiuto.
