Bimbo rischia di soffocare a scuola | salvato dalla maestra in videochiamata col 118

Questa mattina a Parma un bambino di 7 anni ha rischiato di soffocare durante le lezioni. La maestra, accorgendosi della difficoltà, ha chiamato il 118 e lo ha aiutato in attesa dei soccorsi. Il bambino è stato salvato in tempo e ora sta bene.

Un bambino di 7 anni ha rischiato di soffocare a scuola, a Parma, a causa di un boccone finito di traverso che ha provocato una grave crisi respiratoria. L’episodio è avvenuto poco prima delle 13. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su Bambino Scuola Bambino rischia di soffocare a scuola: la maestra lo salva seguendo le istruzioni del 118 in videochiamata Oggi a Parma un bambino ha rischiato di soffocare in aula. Bimbo rischia di soffocare al fast food: la mamma lo salva grazie alla videochiamata con il 118 Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Bambino Scuola Argomenti discussi: Minneapolis, Trump annuncia una piccola de-escalation: Non è una ritirata; Roma, al via processo per omicidi Villa Pamphili. Kaufmann in aula: Sono innocente. Bimbo rischia di soffocare al ristorante, salvato il giorno di NataleUn bambino di 7 anni residente a Tivoli è stato salvato durante il pranzo di Natale con la famiglia all'interno di un agriturismo della Valle di Comino, nel frusinate, dove ha rischiato di soffocare a ... ansa.it Bimba di 3 anni ingerisce una pila a disco e rischia di soffocare: operata d’urgenza a BeneventoUn incidente domestico, purtroppo frequente tra i più piccoli, ha rischiato di trasformarsi in tragedia a Benevento, dove una bimba di 3 anni ha ingerito una pila a disco – molto diffuse per ... fanpage.it Dopo il caso del bimbo nel Bellunese, un 17enne in Trentino rischia di fare 13 km a piedi per problemi con l’abbonamento. La madre denuncia - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.