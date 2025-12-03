Polaresco 200 mila euro per la riqualificazione del piano terra | Nuova area ristoro e servizi rinnovati

Bergamo. La Giunta Carnevali ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria dello Spazio Polaresco. L’intervento, del valore complessivo di 200 mila euro, rientra nel piano triennale delle opere pubbliche e sarà interamente finanziato con fondi comunali. Il progetto, spiegano da Palafrizzoni, si inserisce in una visione più ampia di rilancio e valorizzazione del Polaresco, già oggi punto di riferimento per i giovani, la cultura e lo sport grazie alla presenza di sale prove, auditorium, bar, uffici comunali, skatepark, campi da calcetto e spazi espositivi. “Vogliamo migliorare la qualità e la fruibilità dei suoi spazi così che possa rivestire un ruolo sempre più centrale nella vita cittadina”, dichiara Ferruccio Rota, assessore ai Lavori pubblici. 🔗 Leggi su Bergamonews.it