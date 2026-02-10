Contrada ottiene 750 mila euro per la riqualificazione stradale
La Regione Campania ha confermato di aver messo a disposizione 750 mila euro per migliorare le strade di Contrada. L’intervento fa parte di un piano più ampio che coinvolge anche altri comuni dell’Irpinia, tra cui Aiello del Sabato, Atripalda e Mercogliano. La cifra sarà utilizzata per rifare le strade e rendere più sicure le vie di Contrada. La decisione è stata ufficializzata dalla Regione, che ha destinato un totale di 3 milioni di euro per i lavori di riqualificazione in tutta la provincia di Avellino.
Contrada, 10 febbraio 2026 – La Regione Campania ha ufficializzato l'erogazione di un contributo di 3 milioni di euro destinato al rifacimento delle strade in quattro Comuni della provincia di Avellino: Aiello del Sabato, Atripalda, Contrada e Mercogliano. L'importo, suddiviso in base alle.
Approfondimenti su Contrada Riqualificazione
