Contrada ottiene 750 mila euro per la riqualificazione stradale

La Regione Campania ha confermato di aver messo a disposizione 750 mila euro per migliorare le strade di Contrada. L’intervento fa parte di un piano più ampio che coinvolge anche altri comuni dell’Irpinia, tra cui Aiello del Sabato, Atripalda e Mercogliano. La cifra sarà utilizzata per rifare le strade e rendere più sicure le vie di Contrada. La decisione è stata ufficializzata dalla Regione, che ha destinato un totale di 3 milioni di euro per i lavori di riqualificazione in tutta la provincia di Avellino.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.