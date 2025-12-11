Lorenzo Finn | Punto su Giro Next Gen e Avenir Il corpo non ha ancora raggiunto il massimo sviluppo

Lorenzo Finn, campione del mondo under 23, si prepara al suo debutto nel World Tour nel 2027 con la squadra RedBull Bora-hansgrohe. In un’intervista, il ciclista ha sottolineato l’importanza di concentrarsi sul Giro Next Gen e sull'Avenir, evidenziando come il suo corpo non abbia ancora raggiunto il massimo sviluppo.

Ieri è arrivata l’ufficialità: Lorenzo Finn, campione del mondo under 23, debutterà nel 2027 nel World Tour con la maglia della RedBull Bora-hansgrohe. La compagine tedesca ha infatti prolungato il contratto all’azzurro, annunciando il passaggio ai professionisti per la prossima stagione. Le parole del talento azzurro: “Deve essere un anno di sviluppo per essere pronto al 100% per il grande salto nei professionisti. È un anno dove mi pongo ovviamente obiettivi come può essere il Giro under 23 o l’Avenir, migliorare sotto tutti gli aspetti e fare qualche esperienza con la squadra World Tour nelle gare minori”. 🔗 Leggi su Oasport.it

