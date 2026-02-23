Rinnovo contratto metalmeccanici | il Sì in Lombardia vince con percentuali bulgare

Il voto favorevole al rinnovo del contratto metalmeccanici si è tradotto in una vittoria schiacciante in Lombardia, grazie a un’adesione massiccia. La regione ha superato di gran lunga la media nazionale, con una percentuale di sì che ha lasciato pochi dubbi sulla volontà dei lavoratori locali. Questa forte approvazione riflette la crescente fiducia nel nuovo accordo tra aziende e sindacati. La consultazione ha coinvolto migliaia di operai e tecnici in tutta la regione.

Milano, 23 febbraio 2026 – Valanga di sì al nuovo contratto nazionale Federmeccanica-Assistal: in Lombardia le percentuali sono persino superiori al risultato, già "bulgaro", ottenuto in Italia. La consultazione certificata sull'ipotesi di accordo per il rinnovo, sottoscritto il 22 novembre 2025, si è conclusa con un risultato molto positivo a livello nazionale con una percentuale di favorevoli pari al 92,13%. È andata ancora meglio in Lombardia, dove i "si" hanno raggiunto il 93,23% dei voti. L'ampia partecipazione e il forte consenso registrato – dicono in sindacati – confermano la condivisione dei contenuti dell'intesa e la solidità del percorso negoziale condotto da Fim, Fiom e Uilm.