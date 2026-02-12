operai stipendi in aumento con il rinnovo del contratto metalmeccanici

Questa mattina è stato firmato il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per i metalmeccanici. Gli operai riceveranno aumenti salariali più alti già a partire dal prossimo pagamento. Le parti hanno definito un accordo che porta più soldi in tasca ai lavoratori del settore, confermando le promesse fatte durante le trattative.

Con il rinnovo del Ccnl Metalmeccanici Industria 2026-2028 (Federmeccanica-Assistal), sono stati confermati gli aumenti in busta paga per gli operai del comparto. L’accordo, prevede anche un rafforzamento delle tutele, del welfare aziendale e degli strumenti di conciliazione tra vita privata e lavoro. Gli aumenti sulla paga base: cosa cambia dal 2026. Il nuovo Ccnl prevede l’aumento dei minimi tabellari, ossia sulla retribuzione base garantita per ciascun livello di inquadramento. Gli incrementi sono programmati in modo progressivo tra il 2026 e il 2028, con una prima tranche che scatterà dal 1° giugno 2026. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Rinnovo Contratto Metalmeccanici: +205€ di Aumento e Nuovi Diritti!

