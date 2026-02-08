Sannio Bene Comune | presentata lista per le provinciali nove candidati per il rinnovo del Consiglio

Questa mattina è stata ufficialmente presentata la lista di Sannio Bene Comune per le elezioni provinciali. Nove candidati si sfidano per il rinnovo del Consiglio Provinciale, segnando un passo importante nel panorama politico locale. La competizione si fa più intensa e le candidature mostrano un quadro in cambiamento nel territorio.

Il rinnovo del Consiglio Provinciale nel Sannio si fa sempre più concreto, con la presentazione di nuove liste che delineano uno scenario politico in evoluzione. Questa mattina, alle ore 10.39, presso la Rocca dei Rettori e dinanzi all’Ufficio Elettorale, è stata ufficialmente depositata la lista denominata “Sannio Bene Comune”, che schiera nove candidati pronti a competere per un seggio nell’assemblea che governerà il territorio. La presentazione di questa nuova forza politica si inserisce in un contesto elettorale già vivace, caratterizzato da un crescente interesse e da una pluralità di proposte per l’amministrazione provinciale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina sono state presentate le liste per le elezioni provinciali a Benevento.

Questa mattina è stata presentata ufficialmente la lista 'Sannio Insieme' per le provinciali di Benevento.

