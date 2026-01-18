Elezioni provinciali Casa Riformista e Noi di Centro insieme con una lista unica I nomi dei candidati

In vista delle elezioni provinciali, Casa Riformista e Noi di Centro hanno unito le forze formando una lista unica. L’accordo, già siglato in Consiglio regionale della Campania, si traduce ora in una collaborazione anche a livello territoriale, con l’obiettivo di presentare una candidatura condivisa e coerente. Di seguito, vengono illustrati i nomi dei candidati che rappresentano questa alleanza politica e programmatica.

L'accordo politico e programmatico siglato in Consiglio regionale della Campania tra Casa Riformista e Noi di Centro trova una naturale e coerente prosecuzione anche sul piano territoriale. In vista delle prossime elezioni provinciali di Caserta, le due forze politiche hanno infatti deciso di presentarsi insieme con una lista unica per il rinnovo del Consiglio provinciale. A confermare l'intesa è il consigliere regionale Pietro Smarrazzo, che in una nota sottolinea come la scelta rappresenti il rafforzamento di un progetto politico fondato su responsabilità istituzionale, radicamento nei territori e capacità di rappresentare in modo concreto le istanze degli amministratori locali.

