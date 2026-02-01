convenzione triennale tra balneari e croce rossa

Gli stabilimenti balneari di Cesenatico e la Croce Rossa Italiana rafforzano la collaborazione. I due soggetti hanno firmato una nuova convenzione triennale, che conferma il loro impegno comune per garantire sicurezza e assistenza ai turisti e ai cittadini. La partnership, avviata da tempo, intende migliorare i servizi di primo soccorso e promuovere iniziative di prevenzione lungo la costa.

La cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico ed il locale comitato della Croce Rossa Italiana, hanno consolidato una collaborazione storica con la sottoscrizione di una nuova convenzione triennale che rafforza l’impegno condiviso per la sicurezza, la salute e l’ accoglienza sul territorio. "L’accordo – scrivono in una nota gli esponenti della Cri –, formalizza e potenzia un lavoro congiunto da anni al servizio della comunità e dei turisti, con l’obiettivo di integrare in modo strutturato l’offerta turistica con servizi di pubblica utilità. La collaborazione si concentra su attività di prevenzione, primo soccorso, assistenza alla popolazione e supporto operativo in occasione di eventi e situazioni di particolare afflusso". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

