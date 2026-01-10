Trasporto sociale rinnovata la convenzione | servizi gratuiti per cure e scuola

È stato rinnovato il protocollo tra il Comune di Ferrara e Auser Ferrara Onlus, che garantisce servizi di trasporto sociale gratuiti. Questi servizi sono rivolti a persone che necessitano di recarsi a visite mediche, esami o prestazioni, assicurando così accesso alle cure e all'istruzione in modo semplice e sostenibile. La collaborazione mira a supportare le esigenze della comunità in modo efficace e senza ostacoli.

Trasporto sociale, servizi per garantire cure e istruzione a chi ne ha bisogno. La Giunta comunale ha rinnovato la convenzione con Auser Ferrara Onlus per lo svolgimento del servizio di trasporto gratuito in favore di persone che saltuariamente devono recarsi a visite, esami o prestazioni.

