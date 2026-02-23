rinnovabili e reti ecco il nuovo piano di enel

Enel ha presentato un nuovo piano industriale al Corso Venezia di Milano, motivato dall’obiettivo di potenziare le energie rinnovabili e le reti di distribuzione. L’azienda punta a incrementare gli investimenti nel settore verde, con un focus speciale sulla modernizzazione delle infrastrutture. La scelta di Milano sottolinea l’intenzione di rafforzare la presenza nel Nord Italia. La strategia si concentra su progetti concreti, pronti a partire nei prossimi anni.

Milano – Uno scatto, deciso, sugli investimenti. E con un baricentro verde. A Milano, nella cornice di Palazzo Bovara, nel centralissimo Corso Venezia, Enel ha alzato il velo sul piano industriale che guarda al 2028. Numeri che hanno immediatamente scaldato il titolo in Borsa, dopo le tensioni, del tutto assorbite, legate al varo del decreto bollette da parte del governo, arrivato a strappare di buon mattino a +5,6%. Il ceo Flavio Cattaneo ha illustrato, prima agli analisti e poi alla stampa, la nuova strategia del gruppo, che poggia essenzialmente su un’accelerazione degli investimenti, con un focus particolare sulle rinnovabili, unitamente a una solida remunerazione agli azionisti e a una crescita dell’utile. 🔗 Leggi su Formiche.net

Enel lancia piano da 53 miliardi: 15 GW rinnovabili e IA perEnel investe 53 miliardi di euro per trasformare il settore energetico, puntando su 15 gigawatt di fonti rinnovabili e sull'intelligenza artificiale.

Enel oltre 80 miliardi prepara il nuovo pianoEnel ha annunciato i risultati preliminari del 2025, mentre si avvicina la presentazione del nuovo piano industriale, prevista tra due settimane.

