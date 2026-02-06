Enel oltre 80 miliardi prepara il nuovo piano

Enel ha annunciato i risultati preliminari del 2025, mentre si avvicina la presentazione del nuovo piano industriale, prevista tra due settimane. L’azienda ha già fatto sapere di aver superato gli 80 miliardi di euro di investimenti e si prepara a svelare le strategie future. I mercati osservano con attenzione, in attesa di capire quali saranno le mosse per il prossimo futuro.

Aspettando il nuovo piano industriale che sarà presentato tra due settimane, Enel svela al mercato i risultati preliminari del 2025. I ricavi sono saliti a 80,4 miliardi di euro (+1,9% rispetto al 2024) e l'Ebitda ordinario a 22,9 miliardi (+2,2%) grazie al contributo del business internazionale. Il gruppo guidato dall'ad Flavio Cattaneo (in foto) sottolinea che «la riduzione dei margini in Italia, dovuta ai minori prezzi medi applicati ai clienti finali retail e alla minore disponibilità della risorsa idrica, è stata più che compensata dal positivo contributo delle attività estere». Sulla base dei risultati preliminari, l'utile netto ordinario del gruppo nel 2025 si prevede lievemente superiore a 6,9 miliardi di euro, nella parte alta della guidance.

