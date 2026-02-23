Enel lancia piano da 53 miliardi | 15 GW rinnovabili e IA per

Enel investe 53 miliardi di euro per trasformare il settore energetico, puntando su 15 gigawatt di fonti rinnovabili e sull’intelligenza artificiale. La decisione deriva dall’esigenza di ridurre le emissioni e aumentare la capacità di generazione pulita. L’azienda ha pianificato di accelerare progetti di impianti solari ed eolici, mentre sviluppa sistemi intelligenti per migliorare l’efficienza. Questo investimento mira a sostenere la transizione energetica e a rafforzare la rete di distribuzione. La strategia si traduce in modalità concrete di crescita.

Un piano da 53 miliardi per rivoluzionare il futuro energetico. Enel ha svelato un piano strategico ambizioso per il triennio 2026-2028, con investimenti record di 53 miliardi di euro. Il gruppo energetico italiano punta a trasformare radicalmente il panorama energetico, con un specifico su energie e reti. Il CEO Flavio Cattaneo ha presentato un progetto che prevede un aumento del 6% annuo dell’utile per azione, con un impatto significativo su clienti finali e infrastrutture. Il piano strategico si basa su tre pilastri fondamentali: crescita, produttività e bilanciamento del profilo rischiorendimento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Enel: Piano strategico 2026-2028 pianifica investimenti per 53 miliardiEnel ha annunciato un piano strategico per il 2026-2028 che prevede investimenti di 53 miliardi di euro.

Enel compra rinnovabili negli Stati Uniti per 1,3 miliardiEnel ha acquistato impianti rinnovabili negli Stati Uniti per 1,3 miliardi di euro, puntando ad ampliare la propria presenza nel settore energetico.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Enel: nuovo piano per la crescita da 53 miliardi; Enel rilancia la crescita, 53 miliardi di investimenti nel Piano Strategico 2026-2028; Enel lancia un programma di riacquisto di azioni fino a 1 miliardo di euro in vista del piano industriale; Alert News del 23 febbraio 2026.

Enel: in Piano 2026-2028 investimenti a 53 mld, +10 mld da precedente Piano (RCO)Focus su geografie dinamiche e remunerazione azionisti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 feb - Enel svela il Piano Strategico 2026-2028 che ... ilsole24ore.com

Enel: Piano strategico 2026-2028 pianifica investimenti per 53 miliardiIl nuovo Piano strategico fa leva su tre priorità: crescita, produttività, profilo rischio/rendimento bilanciato. EPS atteso al 2028 fra 0,80n e 0,82 euro (CAGR +6%) ... quifinanza.it

Revoluce lancia la fibra “Irene”, espande la piattaforma PAAV e avvia nuove assunzioni a Salerno, creando un modello multi-utility innovativo che integra energia, tecnologia e servizi fintech. - facebook.com facebook