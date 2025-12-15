Bologna i convocati per la Supercoppa | Italiano va in Arabia con una rosa ampia per scrivere una nuova pagina di storia L’elenco completo
Il Bologna si prepara alla trasferta in Arabia per la Supercoppa, con una rosa ampia e pronta a scrivere una nuova pagina di storia. Italiano ha convocato i giocatori per l'importante impegno, che li vedrà affrontare l’Inter di Chivu in semifinale. Ecco l’elenco completo dei convocati per questa sfida cruciale.
Bologna, per Italiano è già tempo di Supercoppa. I convocati per l’Arabia dove in semifinale affronteranno l’Inter di Chivu. La lista completa Sono stati resi noti i convocati del Bologna per la Supercoppa Italiana. Dimenticare il ko contro la Juventus e provare a scrivere la storia. Portieri: Franceschelli, Pessina, Ravaglia, Skorupski Difensori: De Silvestri, Heggem, Holm, Lucumí, Lykogiannis, Miranda, Tomasevic, . Calcionews24.com
