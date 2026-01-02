VIDEO East Side | ritorno in grande stile per la storica discoteca

La discoteca East Side torna a riaprire le sue porte, segnando un importante ritorno nel panorama dell’intrattenimento campano. Dopo un periodo di assenza, la storica location si prepara a riprendere il suo ruolo di punto di riferimento per gli appassionati di musica e divertimento. In questo breve video, scoprirai le novità e le caratteristiche di questa riapertura, un evento che potrebbe segnare un nuovo inizio per il settore.

Tempo di lettura: 2 minuti   Potrebbe essere la notizia dell’anno per il mondo dell’intrattenimento campano e non solo. Un video pubblicato a Capodanno sui canali social ufficiali dello storico East Side ha scatenato un’ondata di nostalgia. Il filmato, un emozionante collage che ripercorre i momenti d’oro della discoteca avellinese, si chiude con un messaggio criptico ma potente: “2026”, accompagnato dall’emoji di una clessidra. Tanto è bastato per infiammare il web. In poco più di 24 ore, il contenuto ha superato le 150.000 visualizzazioni, collezionando migliaia di condivisioni e commenti di chi, in quel luogo, ha vissuto le notti più belle della propria giovinezza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

