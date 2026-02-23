Capodimonte lite durante rigore negato in Atalanta-Napoli | 35enne accoltella il marito arrestata
Durante la partita Atalanta-Napoli, una donna di 35 anni ha ferito il marito con un coltello dopo una discussione accesa. La lite è scoppiata dopo che il 40enne, tifoso del Napoli, ha protestato contro una decisione arbitrale, insultando il partner. La donna è stata arrestata e portata in caserma. L’incidente si è verificato davanti ai figli, presenti in casa al momento. La scena si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine.
Lite domestica durante la partita Atalanta-Napoli trasmessa in tv. Un 40enne, tifoso partenopeo, avrebbe reagito con insulti alla decisione dell’arbitro di non concedere un rigore al Napoli. La moglie, 35 anni, avrebbe interpretato le frasi come rivolte a lei. Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe minacciato il marito intimandogli di andare via, altrimenti lo avrebbe accoltellato. Al rifiuto dell’uomo, la 35enne avrebbe prima lanciato un paio di forbici contro di lui, poi impugnato un coltello da cucina tentando di colpirlo al fianco sinistro. Non riuscendo nell’intento, avrebbe tentato di colpirlo anche all’altro fianco. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
