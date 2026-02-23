Capodimonte lite durante rigore negato in Atalanta-Napoli | 35enne accoltella il marito arrestata

Durante la partita Atalanta-Napoli, una donna di 35 anni ha ferito il marito con un coltello dopo una discussione accesa. La lite è scoppiata dopo che il 40enne, tifoso del Napoli, ha protestato contro una decisione arbitrale, insultando il partner. La donna è stata arrestata e portata in caserma. L’incidente si è verificato davanti ai figli, presenti in casa al momento. La scena si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine.