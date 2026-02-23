Rigore negato ad Hojlund Conte furioso con Chiffi | svelata la frase urlata in campo

Il rigore negato ad Hojlund durante la partita tra Atalanta e Napoli ha scatenato la reazione di Antonio Conte. La decisione di annullare il penalty ha provocato la sua insoddisfazione, visibile anche attraverso le parole urlate in campo. La scelta arbitrale ha suscitato discussioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori, portando a un acceso confronto tra le parti coinvolte. La vicenda rimane al centro dell’attenzione e apre nuove polemiche sul corretto funzionamento del fischietto.

Il rigore prima assegnato e poi revocato per il contatto su Hojlund in Atalanta-Napoli ha acceso la rabbia di Antonio Conte. Le immagini diffuse da DAZN mostrano il tecnico azzurro furioso mentre l’arbitro Chiffi comunica la decisione dopo il controllo al VAR. Una scena che ha fatto rapidamente il giro dei social e che riporta al centro il tema dell’uniformità di giudizio in Serie A. La reazione dell’allenatore del Napoli è stata immediata e senza filtri. La decisione del VAR e la protesta. L’episodio arriva nel momento chiave della sfida tra Atalanta e Napoli. Dopo un contatto in area tra Hien e Hojlund, l’arbitro Chiffi indica inizialmente il dischetto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Atalanta-Napoli, rigore negato ad Hojlund: marito impreca e la moglie lo accoltella. La ricostruzioneDurante la partita Atalanta-Napoli, un tifoso azzurro di 40 anni ha reagito violentemente al rigore negato a Hojlund, iniziando a imprecare davanti alla televisione.

Napoli, lite in casa per il rigore negato a Hojlund: moglie accoltella il maritoUn litigo nato per il rigore negato al Napoli contro l'Atalanta è finito con il ferimento di un uomo di 40 anni, accoltellato dalla moglie 35enne. Durante la ... lapresse.it

Atalanta-Napoli, il rigore negato su Hojlund, i tifosi su X: Ma il Var può intervenire per stabilire l’entità del contatto?Scopri cosa è successo in Atalanta-Napoli con il controverso rigore su Hojlund, annullato dall'arbitro Chiffi. ilnapolista.it

Il marito impreca per il rigore negato, la moglie pensa che la stesse insultando e lo accoltella: INCREDIBILE quello che è successo a Capodimonte (Napoli) sull'episodio Hojlund-Hien A riportarne i dettagli è fanpage.it, secondo cui la vittima, 40enne, è all'Os - facebook.com facebook

"MA COME CA**O FAI!": questa la reazione di Conte al rigore negato a Hojlund Nelle immagine pubblicate da DAZN, il tecnico azzurro è apparso infuriato nel corso dell'annuncio di Chiffi dopo l'OFR #AtalantaNapoli #Conte x.com