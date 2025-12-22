Conte è una furia la frase urlata all’arbitro | caos in campo

Antonio Conte si è reso protagonista di un episodio infuocato durante il primo tempo di Napoli-Bologna, finale della Supercoppa Italiana. Il tecnico del Napoli ha reagito con grande veemenza dopo che Elmas ha fallito un’occasione per il possibile vantaggio, mostrando tutta la sua frustrazione in panchina. «Fallo? Ma di che, di cosa? Ma dove? Giallo? Bravo, bravo!», le parole scandite da Conte mentre protestava energicamente nei confronti dell’ arbitro Colombo. Tutto è iniziato per un fallo fischiato a Hojlund, decisione che il tecnico non ha condiviso e che lo ha portato a contestare il direttore di gara della sezione di Como. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

