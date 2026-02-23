Riforma giustizia | urla tensioni e scontri all’Università

Alcuni studenti e docenti hanno scatenato urla e tensioni durante un dibattito sull’impatto della riforma della giustizia, previsto dal referendum di fine marzo. La discussione si è acceso quando si sono affrontati i rischi di un sistema più rapido e meno garantista, con confronti accesi tra le parti. La protesta si è conclusa con alcuni scontri tra i partecipanti, creando un clima teso nell’aula universitaria. La discussione prosegue tra opinioni contrastanti e prese di posizione decise.

A Rende, presso l'Università della Calabria, si è svolto un acceso dibattito sulla riforma della giustizia in vista del referendum di fine marzo. Giorgio Mulè di Forza Italia e Giuseppe Conte si sono scontrati su autonomia dei magistrati e ruolo del Csm. Roberto Le Pera e Donatella Loprieno hanno rappresentato rispettivamente le posizioni del Sì e del No. L'aula Caldora dell'Università della Calabria ha ospitato questa mattina un confronto acceso sulla riforma della giustizia. Tra i protagonisti, Giorgio Mulè di Forza Italia e Giuseppe Conte, ex presidente del Consiglio. La tensione è salita quando un attivista del Movimento 5 Stelle ha interrotto Mulè urlando proprio voi parlate di giustizia!, in riferimento alle vicende giudiziarie di Silvio Berlusconi.

Riforma Giustizia: Governo al Lavoro, CSM sul Ponte. Tensioni e Dibattito sull’Indipendenza della Magistratura.Il governo Meloni sta preparando i decreti attuativi della riforma della giustizia, mentre il CSM si riunisce sul ponte per discutere le tensioni tra politica e magistratura.

Alessandro Barbero all’Università di Urbino. La risposta sulla censura del video sulla riforma della giustiziaAlessandro Barbero, storico e docente, ha partecipato all’inaugurazione dell’anno accademico all’Università di Urbino.

