Rifiuti pericolosi ai margini di un bosco a San Casciano | denunciati i titolari di tre ditte edili

I titolari di tre ditte edili sono stati denunciati dopo che i carabinieri forestali hanno scoperto rifiuti pericolosi abbandonati ai margini di un bosco a San Casciano. La causa è stata una segnalazione che ha portato i militari a trovare circa 50 sacconi neri contenenti materiali da ristrutturazione. L’area si trova tra via Cassia per Siena e il Borro delle Tane, in una zona boschiva a Bargino. La scoperta ha portato a un intervento immediato delle forze dell’ordine.

SAN CASCIANO VAL DI PESA – I militari del nucleo carabinieri forestale di San Casciano Val di Pesa, a seguito di segnalazione, si sono recati nel territorio del comune di San Casciano Val di Pesa dove in località Bargino, in un’area boscata compresa fra via cassia per Siena e il Borro delle tane, accertavano la presenza di un abbandono di rifiuti pericolosi e non pericolosi, costituito da circa 50 sacconi neri, derivanti da ristrutturazioni edilizie. L’area è di rilevante pregio ambientale e paesaggistico, contraddistinta da un contesto naturale di particolare eccellenza. I militari, ispezionando i materiali depositati, rinvenivano sul posto numerose etichette identificative dei prodotti utilizzati nell’attività, riconducibili a lavori edilizi, e nutrendo il sospetto che potessero trattarsi di materiali pericolosi, hanno richiesto l’immediata classificazione degli stessi ad Alia servizi ambientali Spa. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Rifiuti pericolosi, sequestrata area di stoccaggio a Bellizzi: denunciati i titolari dell'aziendaLa Polizia Municipale di Bellizzi ha messo sotto sequestro un’area nella zona industriale dove l’azienda aveva accumulato rifiuti pericolosi.

Rifiuti pericolosi, revisione scaduta e niente permesso di soggiorno: tre uomini denunciatiTre uomini sono stati denunciati per aver trasportato rifiuti pericolosi senza le autorizzazioni previste.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Commissione UE: le tasse ambientali possono generare +62 mld; Auto fantasma, svolta sulla rottamazione: via libera anche con fermo amministrativo per 4 milioni di veicoli; Svuota l’appartamento e abbandona tutto in strada: denunciato dalla Polizia Locale; Impianto Ecopol, stop di 180 giorni alla procedura: comitati e cittadini rilanciano le critiche.

Cumuli di rifiuti nei pressi dell’autostrada a Campagna. Interviene la Guardia Agroforestale ItalianaA fare la segnalazione è la Guardia Agroforestale Italiana che ha notato i diversi cumuli di spazzatura e materiali pericolosi, tra cui probabilmente anche eternit, lasciati nei pressi dell’area di ... ondanews.it

Bari, discarica abusiva con rifiuti pericolosi: 53enne ai domiciliariScoperta a Bari una discarica abusiva con rifiuti pericolosi. Un 53enne è finito ai domiciliari. Area già sequestrata a settembre. trmtv.it

Sospensione dell'erogazione dell'acqua Martedì 24 febbraio a San Casciano Acque Spa informa che martedì 24 febbraio, dalle 8.30 alle 12.30, verrà sospesa l’erogazione nelle vie Barbaiano, Filicaia e Stradello (nel tratto compreso tra via di Mezzo Nord e vi - facebook.com facebook