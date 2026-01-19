Rifiuti pericolosi revisione scaduta e niente permesso di soggiorno | tre uomini denunciati

Tre uomini sono stati denunciati per aver trasportato rifiuti pericolosi senza le autorizzazioni previste. Uno di essi, inoltre, era senza permesso di soggiorno e con la revisione del veicolo scaduta. L’intervento delle autorità ha evidenziato irregolarità nelle procedure di gestione e trasporto dei rifiuti, sottolineando l’importanza di rispettare le normative vigenti per garantire sicurezza e tutela ambientale.

Legnano, trasportano illegalmente rifiuti pericolosi: denunciati e sanzionati

La Polizia locale di Legnano ha recentemente concluso due operazioni grazie al Targa System, uno strumento che permette il controllo immediato delle targhe dei veicoli. Questa tecnologia ha contribuito a identificare e sanzionare attività illecite, tra cui il trasporto di rifiuti pericolosi. L’intervento evidenzia l’importanza di strumenti innovativi per il rispetto delle normative e la tutela dell’ambiente nella provincia di Milano.

