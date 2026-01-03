Si aggirava tra le auto in sosta 61enne fermato e arrestato | doveva scontare una pena per droga

Un uomo di 61 anni è stato arrestato nel centro storico dopo essere stato sorpreso mentre si aggirava tra le auto in sosta. Fermato dagli agenti durante un controllo, è risultata una condanna in sospeso legata a precedenti legati alla droga, che ha portato all’esecuzione dell’arresto.

Si aggirava con fare sospetto tra le auto in sosta nella zona del centro storico, ma, fermato dalla polizia per un controllo, è stato arrestato in quanto destinatario di un provvedimento di condanna. L'uomo, un 61enne catanese, è stato individuato dai poliziotti della squadra volanti della.

