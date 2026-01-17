Roma | box auto trasformato in centrale spaccio arrestato 37enne con 19 chili di droga

A Roma, un uomo di 37 anni è stato arrestato con 19 chili di droga nascosti in un box condominiale, trasformato in deposito illecito. Durante le operazioni, sono state sequestrate anche due automobili utilizzate come mezzi di trasporto per le sostanze. L’intervento fa parte delle attività di contrasto al traffico di droga nella capitale.

Un uomo di trentasette anni, originario di Roma, aveva trasformato un box condominiale in un vero e proprio deposito per la droga, utilizzando due automobili come “caveau” mobili per il trasporto delle sostanze stupefacenti. Il pusher è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato ed è attualmente detenuto in carcere, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tutto è iniziato quando gli agenti del distretto Primavalle hanno notato un via vai sospetto di due auto, di proprietà dell’uomo, all’interno di un’area box sotterranea situata in un complesso residenziale di via Mattia Battistini, che si trova a una certa distanza dalla sua residenza. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

