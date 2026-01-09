Gianni Alemanno resta in carcere | ricorso inammissibile

Gianni Alemanno continuerà a scontare la detenzione in carcere, dopo che la Corte di Cassazione ha respinto il suo ricorso, giudicandolo inammissibile. L’ex sindaco di Roma, condannato a 22 mesi nell’ambito dell’inchiesta Mondo di Mezzo, non potrà più presentare ulteriori impugnazioni sulla decisione. Questa sentenza definitiva chiude il percorso legale avviato dai suoi legali, confermando la validità della condanna.

Gianni Alemanno resterà in carcere. La Corte di Cassazione ha respinto, dichiarandolo inammissibile, il ricorso presentato dai legali dell’ex sindaco di Roma, condannato a 22 mesi nell’ambito dell’inchiesta Mondo di Mezzo. Alemanno è stato condannato per traffico di influenze e attualmente sta scontando la sua pena nel carcere di Rebibbia, dopo la revoca dei servizi sociali. La difesa, rappresentata dall’avvocato Cesare Placanica, ha espresso il proprio rammarico e la sua «delusione» per la decisione della Cassazione. Alemanno è in carcere dal 31 dicembre 2024, dopo la revoca dei servizi sociali. 🔗 Leggi su Lettera43.it

