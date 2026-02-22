Civitanova terribile epilogo | recuperato il corpo senza vita di Riccardo Merkuri il 20enne si era gettato in mare dopo avere aggredito la mamma GUARDA I VIDEO

Riccardo Merkuri, un giovane di 20 anni di Pollenza, si è gettato in mare dopo aver aggredito la madre, causando la tragedia. La scoperta del suo corpo senza vita avviene poche ore dopo il tentativo di salvataggio, che ha coinvolto i soccorritori locali. La comunità è sconvolta dall’evento, che ha portato alla fine di una notte drammatica. La vicenda resta sotto stretta osservazione delle autorità, che continuano le indagini.

CIVITANOVA – È stato recuperato pochi minuti fa il corpo senza vita di Riccardo Merkuri, il ventenne di Pollenza che venerdì sera, dopo un violento litigio con la madre, si era allontanato da casa raggiungendo Civitanova. Le telecamere di sorveglianza del porto avevano ripreso il giovane mentre si gettava in acqua. Questa mattina il tragico ritrovamento. La drammatica vicenda ha avuto inizio venerdì sera, all’ora di cena, nell’abitazione di famiglia a Pollenza. In casa si trovavano Riccardo e la madre, Albana Kastriot, titolare di un centro estetico. Il padre, Mario Merkuri, piccolo imprenditore edile, e l’altro figlio maggiore erano fuori. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

Picchia la madre e fugge a Civitanova Marche, 20enne trovato morto in mare: si sarebbe gettato dal portoUn ragazzo di 20 anni ha aggredito la madre prima di scappare e gettarsi in mare a Civitanova Marche.

?Massacra di botte la mamma durante la cena del suo ventesimo compleanno, poi fugge e si getta in mare: Riccardo Merkuri trovato mortoRiccardo Merkuri ha perso la vita dopo aver aggredito la madre durante la cena del suo ventesimo compleanno, poi si è gettato in mare.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Civitanova, terribile epilogo: recuperato il corpo senza vita di Riccardo Merkuri guarda i videoCIVITANOVA – È stato recuperato pochi minuti fa il corpo senza vita di Riccardo Merkuri, il ventenne di Pollenza che venerdì sera, ... msn.com

È stato ritrovato nelle acque del porto di Civitanova Marche (Macerata) il corpo senza vita di Riccardo Merkuri, il 20enne che aveva aggredito la madre a pugni nel corso di una lite - facebook.com facebook

#civitanova, epilogo drammatico: recuperato il corpo senza vita di #riccardo merkuri GUARDA I VIDEO x.com