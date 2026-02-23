Riccardo Cincinelli è campione toscano nei 60 ostacoli

Riccardo Cincinelli ha vinto il titolo toscano nei 60 ostacoli, grazie a una gara veloce e precisa. La sua vittoria arriva dopo aver migliorato il suo record personale di alcuni centesimi, dimostrando grande determinazione e tecnica. La competizione si è svolta nel palazzetto di Arezzo, davanti a un pubblico appassionato. Cincinelli si prepara ora alle prossime sfide, puntando a consolidare il suo livello.

Arezzo, 23 febbraio 2026 – Riccardo Cincinelli dell’ Alga Atletica Arezzo è campione toscano nei 60 ostacoli. Il velocista aretino, nato nel 2005, ha concluso la stagione di gare indoor con un’ottima prova al campionato toscano di Firenze che è valsa il gradino più alto del podio con il record personale di 8.49 secondi. La gara di Cincinelli ha preso il via con la vittoria nella batteria iniziale e con l’accesso alla finale dove è risultato il migliore della categoria Promesse e il terzo miglior toscano nella massima categoria degli Assoluti, dando seguito alla recente partecipazione ai campionati italiani giovanili e testimoniando la bontà della preparazione condotta allo stadio di atletica leggera di Arezzo insieme all’allenatrice Gloria Sadocchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Leonardo Mencacci è campione toscano nei 50 piani dei RagazziArezzo, 3 febbraio 2026 – Leonardo Mencacci, un ragazzino del 2014, ha vinto il suo primo titolo regionale con l’Alga Atletica Arezzo.

