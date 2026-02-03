Arezzo, 3 febbraio 2026 – Leonardo Mencacci, un ragazzino del 2014, ha vinto il suo primo titolo regionale con l’Alga Atletica Arezzo. Al debutto tra i Ragazzi, ha dominato i 50 piani ai Campionati Toscani Indoor di Carrara, superando ottantasei avversari da tutta la regione.

Arezzo, 3 febbraio 2026 – Primo titolo regionale del 2026 per l’Alga Atletica Arezzo. Il merito è di Leonardo Mencacci del 2014 che, al debutto nella categoria Ragazzi, è risultato il migliore del suo anno di età nei 50 piani ai Campionati Toscani Indoor di Carrara, riuscendo a emergere da un confronto con ottantasei avversari di tutte le province. Questo risultato ha impreziosito la partecipazione del gruppo dell’Alga Atletica Arezzo alla manifestazione di inizio anno e ha permesso di festeggiare il primo alloro stagionale che testimonia la bontà del percorso di preparazione che, negli ultimi mesi, è stato condotto allo stadio “Tenti” nelle diverse specialità di velocità, salti e lanci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Leonardo Mencacci è campione toscano nei 50 piani dei Ragazzi

Approfondimenti su Leonardo Mencacci

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Leonardo Mencacci

Leonardo Mencacci è campione toscano nei 50 piani dei RagazziIl portacolori dell’Alga Atletica Arezzo ha trionfato ai Campionati Regionali Indoor di Carrara con 7.42 secondi ... lanazione.it

Cardato riciclato pratese Leonardo Raffaelli Alessio Poggioni Alessandro Sanesi Toscana TV - facebook.com facebook