Leonardo Mencacci è campione toscano nei 50 piani categoria Ragazzi
Leonardo Mencacci ha vinto il titolo toscano nei 50 piani nella categoria Ragazzi. Al suo primo anno in questa categoria, il giovane atleta dell’Alga Atletica Arezzo ha conquistato il primo titolo regionale del 2026 a Carrara, superando ottantasei compagni di gara. Un debutto promettente che fa sperare in future soddisfazioni.
Primo titolo regionale del 2026 per l’Alga Atletica Arezzo. Il merito è di Leonardo Mencacci del 2014 che, al debutto nella categoria Ragazzi, è risultato il migliore del suo anno di età nei 50 piani ai Campionati Toscani Indoor di Carrara, riuscendo a emergere da un confronto con ottantasei.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Approfondimenti su Alga Atletica arezzo
Leonardo Mencacci è campione toscano nei 50 piani dei Ragazzi
Arezzo, 3 febbraio 2026 – Leonardo Mencacci, un ragazzino del 2014, ha vinto il suo primo titolo regionale con l’Alga Atletica Arezzo.
Alga Atletica Arezzo, subito un titolo nel 2026: Mencacci campione toscano indoor nei 50 piani
L’Atletica Arezzo vola subito in testa alla stagione 2026.
Ultime notizie su Alga Atletica arezzo
Leonardo Mencacci è campione toscano nei 50 piani dei ragazziIl portacolori dell’Alga Atletica Arezzo ha trionfato ai Campionati Regionali Indoor di Carrara con 7.42 secondi ... msn.com
Cardato riciclato pratese Leonardo Raffaelli Alessio Poggioni Alessandro Sanesi Toscana TV - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.