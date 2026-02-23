riccardo cincinelli campione toscano nei 60 ostacoli

Riccardo Cincinelli ha vinto il titolo toscano nei 60 ostacoli grazie alla sua velocità all’interno del campionato regionale a Firenze. Il giovane atleta dell’Alga Atletica Arezzo, nato nel 2005, ha migliorato il suo record personale con una corsa capace di sorprendere gli spettatori. La sua prestazione ha dimostrato una crescita costante e un impegno che lo ha portato a dominare tra le Promesse. Il suo percorso di stagione si conclude con questa vittoria significativa.

Riccardo Cincinelli dell’Alga Atletica Arezzo è campione toscano nei 60 ostacoli. Il velocista aretino, classe 2005, ha chiuso la stagione indoor con una brillante prestazione al campionato regionale disputato a Firenze, conquistando il gradino più alto del podio tra le Promesse con il record personale di 8.49 secondi. La gara di Cincinelli si è aperta con la vittoria nella batteria iniziale e con la conseguente qualificazione alla finale, dove ha confermato il proprio valore risultando il migliore della categoria Promesse e il terzo miglior tempo toscano nella categoria Assoluti. Un risultato che dà continuità alla recente partecipazione ai campionati italiani giovanili e che testimonia l’efficacia della preparazione svolta allo stadio di atletica leggera di Arezzo insieme all’allenatrice Gloria Sadocchi. 🔗 Leggi su Lortica.it

Riccardo Cincinelli è campione toscano nei 60 ostacoliRiccardo Cincinelli ha vinto il titolo toscano nei 60 ostacoli, grazie a una gara veloce e precisa.

Leonardo Mencacci è campione toscano nei 50 piani dei RagazziArezzo, 3 febbraio 2026 – Leonardo Mencacci, un ragazzino del 2014, ha vinto il suo primo titolo regionale con l’Alga Atletica Arezzo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Riccardo Cincinelli è campione toscano nei 60 ostacoliArezzo, 23 febbraio 2026 – Riccardo Cincinelli dell’ Alga Atletica Arezzo è campione toscano nei 60 ostacoli. Il velocista aretino, nato nel 2005, ha concluso la stagione di gare indoor con un’ottima ... lanazione.it

Grazie Riccardo Barthel per l’opportunità che ci avete dato e grazie Francesco Barthel per la calorosa accoglienza e ospitalità Desinare Azienda Agricola Monte di Gianni Mercato Contadino del Casentino #ortobello2026 #casentino #prodottidelcasentino - facebook.com facebook