riccardo cincinelli campione toscano nei 60 ostacoli

Riccardo Cincinelli ha vinto il titolo toscano nei 60 ostacoli grazie alla sua velocità all’interno del campionato regionale a Firenze. Il giovane atleta dell’Alga Atletica Arezzo, nato nel 2005, ha migliorato il suo record personale con una corsa capace di sorprendere gli spettatori. La sua prestazione ha dimostrato una crescita costante e un impegno che lo ha portato a dominare tra le Promesse. Il suo percorso di stagione si conclude con questa vittoria significativa.

Riccardo Cincinelli dell’Alga Atletica Arezzo è campione toscano nei 60 ostacoli. Il velocista aretino, classe 2005, ha chiuso la stagione indoor con una brillante prestazione al campionato regionale disputato a Firenze, conquistando il gradino più alto del podio tra le Promesse con il record personale di 8.49 secondi. La gara di Cincinelli si è aperta con la vittoria nella batteria iniziale e con la conseguente qualificazione alla finale, dove ha confermato il proprio valore risultando il migliore della categoria Promesse e il terzo miglior tempo toscano nella categoria Assoluti. Un risultato che dà continuità alla recente partecipazione ai campionati italiani giovanili e che testimonia l’efficacia della preparazione svolta allo stadio di atletica leggera di Arezzo insieme all’allenatrice Gloria Sadocchi. 🔗 Leggi su Lortica.it

