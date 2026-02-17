Crans Montana | Rapporto nascosto sull’allerta sicurezza ignorata indagini dopo la tragedia di Capodanno

A Crans Montana, un rapporto interno del Comune risalente ad agosto 2023 rivela che le autorità avevano segnalato problemi di sicurezza e carenze di risorse, ma il documento non è stato consegnato alla magistratura. La mancanza di attenzione a queste segnalazioni potrebbe aver contribuito alla tragedia di Capodanno, che ha causato numerosi feriti e danni materiali. La scoperta di questo rapporto nascosto solleva dubbi sulla gestione dell’allerta e sulla reale volontà di prevenire incidenti simili.

Crans Montana, un Rapporto Nascosto e una Tragedia Evitabile: Le Ombre sull'Amministrazione Locale. Un documento interno del Comune di Crans Montana, risalente ad agosto 2023, conteneva allarmi sulle carenze di sicurezza e sulla mancanza di risorse, ma non è mai stato trasmesso alla magistratura. Questa rivelazione, emersa nel contesto delle indagini sull'incendio che ha devastato il bar Le Constellation a Capodanno, causando la morte di 41 persone, solleva interrogativi sulla gestione del rischio e sulla trasparenza dell'amministrazione locale.