Ospedale San Raffaele Cda vota revoca amministratore unico | Galli si dimette

Ildifforme.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Il consiglio di amministrazione di Gruppo San Donato SpA, riunitosi con procedura di urgenza, a seguito dei gravi fatti verificatisi nella notte tra il 6 del 7 dicembre scorso nell’ospedale San Raffaele di Milano, comunica di aver votato all’unanimità la procedura di revoca nei confronti del dottor Francesco Galli, amministratore unico dell’Irccs Ospedale . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

ospedale san raffaele cda vota revoca amministratore unico galli si dimette

© Ildifforme.it - Ospedale San Raffaele, Cda vota revoca amministratore unico: Galli si dimette

Incidente a San Raffaele Cimena: scontro tra auto e scooter, centauro in ospedale

È morto Raffaele Tiro, medico dell'ospedale Renzetti ed ex sindaco di Rocca San Giovanni

San Siro, l’ospedale San Raffaele rinnova per altri cinque anni l’accordo con Inter e Milan per il servizio sanitario

ospedale san raffaele cdaOspedale San Raffaele, Cda vota revoca amministratore unico: Galli si dimette - Nella medesima seduta del Consiglio, l’ingegner Marco Centenari è stato indicato quale nuovo amministratore unico ... Scrive adnkronos.com