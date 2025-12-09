Ospedale San Raffaele Cda vota revoca amministratore unico | Galli si dimette
(Adnkronos) – Il consiglio di amministrazione di Gruppo San Donato SpA, riunitosi con procedura di urgenza, a seguito dei gravi fatti verificatisi nella notte tra il 6 del 7 dicembre scorso nell’ospedale San Raffaele di Milano, comunica di aver votato all’unanimità la procedura di revoca nei confronti del dottor Francesco Galli, amministratore unico dell’Irccs Ospedale . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Incidente a San Raffaele Cimena: scontro tra auto e scooter, centauro in ospedale
È morto Raffaele Tiro, medico dell'ospedale Renzetti ed ex sindaco di Rocca San Giovanni
San Siro, l’ospedale San Raffaele rinnova per altri cinque anni l’accordo con Inter e Milan per il servizio sanitario
Corriere della Sera. . Francesco Galli, amministratore unico dell’ospedale San Raffaele, si è dimesso. Il manager ha rassegnato le sue dimissioni la sera dell’8 dicembre: era finito al centro della bufera dopo che tre reparti dell’ospedale erano andati in emerge - facebook.com Vai su Facebook
Si è dimesso l’amministratore unico dell’ospedale San Raffaele di Milano, dopo alcuni problemi coi servizi infermieristici appaltati a un’azienda esterna Vai su X
Ospedale San Raffaele, Cda vota revoca amministratore unico: Galli si dimette - Nella medesima seduta del Consiglio, l’ingegner Marco Centenari è stato indicato quale nuovo amministratore unico ... Scrive adnkronos.com
Ospedale San Raffaele, Cda vota revoca amministratore unico: Galli si dimette ildifforme.it
Tumori, cambia standard cura sistema linfatico, buoni risultati terapia mirata iltempo.it
AFFARI TUOI, LA RUOTA E L’EREDITÀ SPREMUTI COME LIMONI: SPECIALI PRIME TIME bubinoblog
Mondiali 2026, è già polemica: il Pride Match diventa un caso lettera43.it
"Quinto Potere": l'annuncio di un suicidio in diretta liberoquotidiano.it
Cagliari, che numeri per quel giovane rossoblù! Le statistiche non mentono, tutti i dettagli calcionews24.com