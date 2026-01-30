Cermec Carrara ritira la ’sfiducia’ | Nessuna revoca per l’amministratore

La giunta di Carrara ha deciso di non revocare l’amministratore unico di Cermec, Lorenzo Porzano. La richiesta di sfiducia presentata dai consiglieri comunali è stata respinta, e dunque Porzano rimane in carica. La decisione arriva dopo giorni di tensioni e polemiche sulla gestione dell’azienda pubblica. La città si prepara a riprendere il lavoro con il nuovo assetto, senza cambiamenti alla guida.

Arriva la fumata bianca per destino dell’amministratore unico di Cermec Lorenzo Porzano (nella foto). Non presentando la ’giusta causa’ come motivazione per la revoca del mandato all’amministratore unico, viene messa una pietra tombale sul caso. Almeno è quanto spiega il Comune di Massa, presente all’assemblea con Asmiu e socio di Cermec, attraverso un comunicato. "Nel corso della seduta si è preso atto che RetiAmbiente Carrara non ha fornito né comunicato le motivazioni a sostegno della presunta sussistenza della giusta causa. Al contrario, la stessa Rac ha formalmente richiesto di non procedere alla trattazione dell’argomento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cermec, Carrara ritira la ’sfiducia’: "Nessuna revoca per l’amministratore" Approfondimenti su Cermec Carrara Federica Picchi confermata nella giunta di Regione Lombardia (dopo la sfiducia): “Nessun elemento per la revoca” Ospedale San Raffaele, Cda vota revoca amministratore unico: Galli si dimette Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Cermec Carrara Guccinelli al posto di Porzano? L’assemblea Cermec riprova a chiudere l’avvicendamentoL’avvocato carrarese, già presidente dell’Autorità Portuale, indicato dal Comune di Carrara. Dopo due sedute sospese fatto oggi torna sul tavolo il caso del manager contestato dalla Cgil. msn.com Caos nel futuro del Cermec: Serve un progetto industrialeIl recente passaggio di Cermec nel perimetro di Retiambiente ha suscitato aspettative e, al tempo stesso, interrogativi. Torna sulla delicata questione il consigliere della Lista Ferri Filippo ... lanazione.it Il Palazzo Ducale, noto anche come Palazzo Rosso e sede della Prefettura e della Provincia Massa-Carrara, sarà protagonista di un importante intervento di restauro: gronde, infissi, decori, marmi e busti della facciata torneranno al loro splendore. L’intervento - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.